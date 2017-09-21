21.09.2017, 15:32

Минэкономразвития подготовило отчет относительно состояния сферы публичных закупок во ІІ квартале 2017 года. Соответствующий документ опубликован с целью оценки состояния сферы публичных закупкок и обеспечение доступа к публичной информации. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Во ІІ квартале 2017 года заключено 202403 договора на общую сумму 113,9 млрд. грн. Из которых 31607 договора - это надпороговые закупки, а 170796 договоров - это допороговые закупки.

Для справки: к надпороговым закупкам относятся те, где стоимость предмета закупки товара или услуги равна или превышает 200 тыс. грн, а работ - 1,5 млн. грн; для допороговых закупок стоимость заказа начинается от 3000 гривен и регулируется Приказом "Об утверждении Порядка осуществления допороговых закупок" от 13.04.2016 года.

По данным Минэкономразвития общая экономия во ІІ квартале 2017 года составила около 9,3 млрд. грн, в сравнении с І кварталом 2017 года уровень экономии вырос больше чем в 2 раза.