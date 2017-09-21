21.09.2017, 01:29

Министерство юстиции Украины утвердило решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов относительно реализации пилотного проекта по продаже активов в ProZorro.Продажи на аукционах с понижением цены (голландская модель). Об этом сообщает пресс-служб Минэкономразвития на официальном сайте ведомства.

Электронные площадки, подключенные к ProZorro.Продажи, уже начали техническое тестирование по новой процедуре.

Голландские аукционы – это еще один инструмент, который позволяет значительно повысить эффективность продажи активов неплатежеспособных банков. Главное отличие голландской модели заключается в более быстром проведении процедур: аукцион происходит в течение одних суток. При этом активы торгуются с понижением цены, и в течение аукциона цена может упасть до 20% от стартовой.

Кроме того, упрощен доступ к торгам - зарегистрироваться можно будет прямо в день проведения аукциона.

"Голландский аукцион значительно ускоряет продажу, что особенно актуально для активов банков, по которым срок ликвидации уже подходит к концу, - объясняет первый заместитель Министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов. - Использование голландской процедуры позволит гарантированно продать активы, которые долгое время не находят покупателя. И Фонд гарантирования сможет получить дополнительные средства для выплат вкладчикам".

В ближайшие дни в систему ProZorro.Продажи будет добавлен первый лот. В первую очередь по новой процедуре будут продаваться активы банков, период ликвидации по которых уже подходит к концу.