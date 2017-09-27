Австрийская компания требует признать ГАК "Хлеб Украины" банкротом

27.09.2017, 12:08

28 сентября Хозяйственный суд города Киева начнет рассмотрение дела о банкротстве ГАК "Хлеб Украины" по иску австрийской фирмы "Ф.Й. Эльснер унд Ко.".

Австрийцы предъявляют ГАК "Хлеб Украины" долг и требуют признать банкротом огромное государственное предприятие. Согласно текстам решений в деле, оригиналов договоров, которые свидетельствовали бы о наличии долга, нет ни у суда, ни у представителей ответчика.



Если Хозяйственный суд Киева признает долг адвокатов австрийской компании, он будет назначать распорядителя имущества ГАК "Хлеб Украины". Дело будет рассматриваться по старой редакции закона, а значит, распорядитель ГАК назначается не электронной системой, а по собственному усмотрению судьи.



Как сообщалось ранее, на прошлой неделе главу правления компании "Хлеб Украины" отпустили под залог. 12 сентября его задержали на взятке в $7000. Об этом сообщил сайт "Слово и Дело".