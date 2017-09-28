28.09.2017, 16:46

Развитие промышленности Украины, в частности сегмента машиностроения, позволит обеспечить рост экономики в целом не менее чем на 5%, сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая Всеукраинское совещание "Стратегические направления развития машиностроения Украины: от региональных инициатив до национальной промышленной политики". Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Мы говорим об устойчивом росте экономики, а он требует развития собственного машиностроения, внедрения инноваций. И мы должны создавать дополнительные возможности, чтобы такое развитие было качественным", - сказал Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что сегодня Украина имеет уникальный шанс выйти на мировой рынок со своим продуктом.

"Экспорт Украины растет, доля экспорта в страны ЕС растет. Мы сегодня постоянно работаем над расширением рынков сбыта продукции, и очень важно, чтобы наш машиностроительный комплекс был тоже одним из лидеров. И здесь мы видим положительные тенденции", - сказал Глава Правительства.

В ходе дискуссии промышленники выразили несколько предложений, которые могли бы стимулировать развитие. Среди них - четкое определение промышленной товарной номенклатуры с учетом потребностей рынка и научных наработок, проработка возможностей доступного кредитования для промышленных предприятий и умный протекционизм на внутреннем рынке.

"Мы говорим о 5% роста и присоединении к клубу богатых стран. И мы должны понимать, что 5% к ВВП - это 5 млрд долл. в экономику ежегодно и 100 тыс. новых рабочих мест ежегодно", - отметил заместитель Председателя Комитета промышленного развития Анатолий Гиршфельд.