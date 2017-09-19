Долгов за электричество в Киеве почти миллиард гривен – Киевэнерго

19.09.2017, 09:23

"Долг столичных потребителей за использованную электрическую энергию перед ОАО "Киевэнерго" на 1 сентября 2017 составляет 980 900 000 гривен", - говорится в сообщении пресс-служба ОАО "Киевэнерго".

Согласно данным компании основными должниками остаются предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности, государственный бюджет и население.

Долг крупнейшего должника КП "Киевский метрополитен" составляет 168,6 млн. гривен. Задолженность госбюджета по компенсации льгот и субсидий перед "Киевэнерго" составляет 92,9 млн. гривен, из них долг "Киевводоканала" - 34 млн. гривен.

Долги жителей Киева составили сумму 365,3 млн. гривен.

Крупнейшими должниками являются потребители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов – 52,6 млн., 41,5 млн. и 40,5 млн. гривен соответственно.