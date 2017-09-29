29.09.2017, 15:21

Максим Нефедов рассказал послам ОЭСР об этапах реформы публичных закупок и принципе "Все видят всё", по которому работает электронная система Prozorro. 28 сентября Первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов принял участие в 83-м заседании Комитета по стали Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Максим Нефедов подчеркнул, что создание электронной системы, которая завоевала ряд мировых наград, не является окончательной целью, а лишь одним из этапов реформы публичных закупок.

"Задача реформы - построить здоровую экосистему, в которой Правительство сотрудничает с бизнесом и гражданским обществом и существует доверие к системе публичных закупок", - пояснил Максим Нефедов. - Уровень совокупной экономии уже не является ключевым показателем эффективности системы, ведь при правильном планировании процент экономии - минимальный. Мы стремимся увеличивать количество компаний, которые готовы сотрудничать с государством. Мы развиваем действенную систему риск-менеджмента".

Максим Нефедов также сообщил о планах Министерства по созданию Центральной закупочной организации, которая сейчас работает в пилотном режиме.

Кроме того, в рамках инициативы Prozorro GoGlobal Украина помогает Молдове внедрять электронную систему публичных закупок MTender, основанную на принципах Prozorro.

Об этом сообщает "Правительственный портал".