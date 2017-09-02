Этот день в истории: 2 сентября

Предлагаем дайджест основных событий и дат 2 сентября.
911 - Князем Олегом подписан мирный договор между Византией и Киевской Русью.
1752 - Великобритания и её колонии прожили последний день по юлианскому календарю. На следующий день вступил в силу григорианский календарь.
1834 - Сэмюэл Кольт запатентовал револьвер.
1908 - родился В.П.Глушко, советский учёный в области ракетно-космической техники.
1918 - Троцкий назначен верховным главнокомандующим Красной армией.
1926 - родился Евгений Леонов, актёр театра и кино, Народный артист СССР.
1935 - родился Валентин Гафт, актёр театра и кино, Народный артист РСФСР.
1945 - церемонией капитуляции Японии на борту американского линкора "Миссури" закончилась Вторая мировая война.
1945 - провозглашена Демократическая Республика Вьетнам.
1959 - компания Sony начала выпуск транзисторных радиоприёмников.
1964 - родился Киану Ривз, американский киноактёр и музыкант.
1969 - в лаборатории Калифорнийского университета состоялась первая успешная передача данных между соседними компьютерами.
1969 - умер Хо Ши Мин, президент Вьетнама (1951-1969 гг.).
1970 - умер В.А.Сухомлинский, советский педагог-новатор, писатель.
1971 - Объединённая Арабская Республика распалась на Египет и Сирию.
1973 - умер Джон Рональд Руэл Толкин, английский писатель, лингвист, филолог. Автор трилогии "Властелин колец" и многих других популярных произведений в жанре фэнтези.
1991 - Нагорно-Карабахская Республика объявила полную независимость от Азербайджана.
1996- в Украине введена новая валюта - гривна.
2002 - мощное землетрясение близ Индонезии унесло жизни более 50 человек.
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.