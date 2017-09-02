Этот день в истории: 2 сентября

02.09.2017, 10:39

Предлагаем дайджест основных событий и дат 2 сентября.

911 - Князем Олегом подписан мирный договор между Византией и Киевской Русью.

1752 - Великобритания и её колонии прожили последний день по юлианскому календарю. На следующий день вступил в силу григорианский календарь.

1834 - Сэмюэл Кольт запатентовал револьвер.

1908 - родился В.П.Глушко, советский учёный в области ракетно-космической техники.

1918 - Троцкий назначен верховным главнокомандующим Красной армией.

1926 - родился Евгений Леонов, актёр театра и кино, Народный артист СССР.

1935 - родился Валентин Гафт, актёр театра и кино, Народный артист РСФСР.

1945 - церемонией капитуляции Японии на борту американского линкора "Миссури" закончилась Вторая мировая война.

1945 - провозглашена Демократическая Республика Вьетнам.

1959 - компания Sony начала выпуск транзисторных радиоприёмников.

1964 - родился Киану Ривз, американский киноактёр и музыкант.

1969 - в лаборатории Калифорнийского университета состоялась первая успешная передача данных между соседними компьютерами.

1969 - умер Хо Ши Мин, президент Вьетнама (1951-1969 гг.).

1970 - умер В.А.Сухомлинский, советский педагог-новатор, писатель.

1971 - Объединённая Арабская Республика распалась на Египет и Сирию.

1973 - умер Джон Рональд Руэл Толкин, английский писатель, лингвист, филолог. Автор трилогии "Властелин колец" и многих других популярных произведений в жанре фэнтези.

1991 - Нагорно-Карабахская Республика объявила полную независимость от Азербайджана.

1996- в Украине введена новая валюта - гривна.

2002 - мощное землетрясение близ Индонезии унесло жизни более 50 человек.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.