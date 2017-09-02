Боевики 20 раз нарушали режим прекращения огня 1 сентября

02.09.2017, 10:42

Боевики 20 раз обстреливали позиции сил АТО в первый день учебного года, 1 сентября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении противник четыре раза открывал огонь неподалеку Станицы Луганской, Крымского и Желтого.

На Донецком направлении 14 раз под огнем из стрелкового оружия оказывались опорные пункты ВСУ у Авдеевки, Зайцевого, Майорска и шахты Бутовка.

На Мариупольском направлении враг дважды обстрелял позиции сил АТО на подступах к Водяному.

Силы АТО лишь раз открывали огонь с целью сохранения жизни украинских защитников.

За сутки потерь среди украинских военных нет.

В штабе АТО подчеркнули, что органами военного управления, войсками и силами АТО продолжают приниматься меры по недопущению нарушений режима прекращения огня.

"С целью взаимодействия на опорных пунктах подразделений воинских частей привлекается отдельная категория военнослужащих сил АТО и оперативно- тактических группировок", - сказано в сообщении.

Одновременно руководство АТО заявляет о готовности украинской армии адекватно реагировать на все агрессивные действия противника, которые несут угрозу бойцам ВСУ и мирным жителям.

Боевики 24 раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции (АТО) 31 августа.

Штаб антитеррористической операции констатирует отсутствие потерь среди украинских военнослужащих в ходе АТО 30 августа. Об этом сообщают "Українські Новини".