Сотрудники генконсульства России начали выезжать из здания из консульства в Сан-Франциско

02.09.2017, 10:48

Сотрудники генконсульства России в Сан-Франциско начали выезжать из здания, которое им велено освободить до 2 сентября, передает Associated Press.

Журналисты заметили двух мужчин, которые вышли из здания с коробками и загрузили их в машину с тонированными стеклами и дипломатическими номерами.

Перед этим над зданием консульства появился черный дым. При этом пожарную службу сотрудники учреждения на территорию не пустили, заявив, что просто сжигают какие-то предметы в камине.

В отделе пожарной охраны Сан-Франциско в связи с этим выразили недоумение, поскольку в городе действует запрет на сжигание мусора, пластмасс или других вредных материалов в каминах в дни, когда температура воздуха превышает 35 градусов.

В МИД РФ заявили, что ничего необычного не происходит, просто здание готовят к консервации. Ранее там заявляли, что американские спецслужбы намерены 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве РФ в Сан- Франциско.

США требуют от России закрыть консульство в Сан-Франциско и два других дипломатических объекта. В Госдепартаменте США объяснили, что этот шаг предпринят в ответ на требование Кремля сократить дипломатический персонал в России. Учреждения должны закрыться до 2 сентября. Об этом сообщает УНИАН.