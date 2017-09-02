Трамп ходатайствовал перед Конгрессом о выделении средств на оказание помощи пострадавшим от урагана "Харви"

02.09.2017, 10:55

Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса выделить финансовые средства в размере 7,85 миллиарда долларов на ликвидацию последствий разрушительного урагана "Харви".

Как сообщил Белый дом в пятницу, 1 сентября, 7,4 миллиарда должны быть переданы федеральному фонду по борьбе с последствиями катастроф, а еще 450 миллионов предназначены для кредитов малому бизнесу.

Ранее ожидалось, что Трамп попросит выделить первую помощь лишь в размере 5,95 миллиарда долларов. Администрация США намерена оказывать помощь пострадавшим регионам в несколько этапов, поскольку пока можно лишь приблизительно оценить размер нанесенного ущерба. Губернатор Техаса Грег Эбботт ранее заявил, что только его штату понадобится для восстановления более 125 миллиардов долларов.

2 сентября Дональд Трамп приедет в город Хьюстон, которому вызванное ураганом наводнение нанесло наиболее значительный урон. Там он встретится с пострадавшими и волонтерами, затем он отправится в Луизиану. Об этом сообщает Deutsche Welle.