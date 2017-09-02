СМИ: В торгпредстве РФ в Вашингтоне спешно сжигают бумажную документацию

02.09.2017, 10:57

Сотрудники торгового представительства России в Вашингтоне спешно сжигают на его заднем дворе бумажную документацию. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщил американский журнал Foreign Policy, разместив в Twitter короткое видео.

На съемке видна ограда торгпредства на Коннектикут авеню, за которой разожжен костер. Над пламененем поднимается белесоватый дым.

За несколько часов до этого с помощью болтореза рабочий демонтировал камеры, установленные на заборе вокруг здания.

Кроме того, по свидетельству корреспондентов издания, целый день у здания торгпредства было необычайно оживленно: выезжали и заезжали автомобили, сотрудники переносили коробки и большие пластиковые мешки с вещами.

Российское торговое представительство в американской столице до вечера 2 сентября должно быть закрыто по решению Вашингтона. В Госдепартаменте отметили, что действия США продиктованы необходимостью уравнять численность дипперсонала после высылки сотен американских дипломатов из России.

Ранее густой черный дым был замечен над зданием генконсульства РФ в Сан- Франциско. Как передал с места событий коореспондент AP, работники диппредставительства пояснили сотрудникам пожарной охраны, что никакой угрозы не существует, а дым идет из трубы, поскольку "сотрудники консульства сжигают что-то в камине".Об этом сообщает Deutsche Welle.