Над генконсульством РФ в Сан-Франциско виден черный дым

02.09.2017, 11:02

Над зданием генконсульства РФ в Сан-Франциско виден черный дым, сообщило в пятницу, 1 сентября, агентство AP.

Сотрудники российской дипмиссии не пустили в здание прибывших на место пожарных, уточняет американский телеканал ABC News.

Как передал с места событий коореспондент AP, работники диппредставительства пояснили сотрудникам пожарной охраны, что никакой угрозы не существует, а дым идет из трубы, поскольку "сотрудники консульства сжигают что-то в камине".

Представительница пожарной части Сан-Франциско также подтвердила, что им поступил звонок о поднимающихся над зданием клубах черного дыма, однако после прибытия на место пожарной команды было установлено, что в здании просто работает камин.

В самой российской дипмиссии информацию пока не комментируют.

Ранее США предписали Москве закрыть дипломатический объект в Сан-Франциско. В госдепартаменте США отметили, что действия Вашингтона продиктованы необходимостью уравнять численность дипперсонала после высылки сотен американских дипломатов из России.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, спецслужбы США решили 2 сентября провести обыск в российском генконсульстве. При этом, по ее сведениям, агенты ФБР намерены обыскать и квартиры сотрудников, которые живут в здании и имеют иммунитет. Поэтому сотрудникам генконсульства и их семьям, в том числе детям, предписано на 10- 12 часов покинуть занимаемые помещения. Об этом сообщает Deutsche Welle.