Трамп инициирует реформирование ООН

02.09.2017, 11:13

Президент США Дональд Трамп принял решение собрать мировых лидеров в штаб- квартире ООН в Нью-Йорке для обсуждения реформы ООН. Об этом сообщает Reuters.

Страны смогут обсудить вопрос реформирования, если подпишут проект политической декларации, подготовленный США. Он состоит из 10 пунктов в поддержку усилий Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша "инициировать эффективную и значимую реформу".

Соединенные Штаты больше всех вкладывают в ООН, предоставляя 22 % из $5,4 млрд двухгодичного базового бюджета организации и 28,5% бюджета на поддержание мира, который составляет $7,3 млрд. Об этом сообщают "Українські Новини".