Ernest Airlines открывает рейсы из Киева и Львова в Италию

02.09.2017, 11:23

Итальянская авиакомпания Ernest Airlines этого года начнет полеты из киевского аэропорта Жуляны в Бергамо и Неаполь, а также из Львова в Бергамо, Венецию и Неаполь.

Полеты из Киева в Бергамо начнутся 4 декабря, а в Неаполь - от 9 декабря и будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и субботам. В период новогодних праздников авиакомпания временно добавит третий рейс по средам.

В свою очередь, рейсы из Львова в Бергамо стартуют от 20 октября, а в Венеции и Неаполь - от 8 декабря. По всем трем направлениям полеты будут выполняться два раза в неделю по пятницам и воскресеньям.

Билеты на новые рейсы уже в продаже по цене от 50 евро в одну сторону или от 100 евро туда-обратно на сайте авиакомпании. В цену входит перевозка ручной клади весом до 10 кг и с габаритами до 55х35х25 см.

Перевозки багажа до 15 кг обойдется в 8 евро при оплате заранее. Если вес багажа составит 15-20 кг, то багажный сбор составит 14 евро, а для чемодана весом 20-25 кг перевозка в багаже обойдется в 19 евро при оплате заранее. В случае, если перевозка багажа будет оплачиваться в аэропорту, авиакомпания будет взимать повышенный сбор.

Латвийская авиакомпания хочет запустить авиабилеты Киев-Лиссабон ранее Wizz Air. Таким образом балтийский перевозчик на три недели опередит венгерский лоукостер Wizz Air в открытии авиасообщения с Португалией.

В отличие от Wizz Air, рейс airBaltic в Лиссабон будет выполняться с пересадкой в аэропорту Рига, хаби авиакомпании. Об этом сообщает ТСН.ua.