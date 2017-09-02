Минэкономики назвало крупнейших международных доноров Украины

02.09.2017, 11:26

Украина в первом полугодии 2017 года реализовывала 415 проектов международной технической помощи общей стоимостью 5,32 млрд долл. США, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

По информации министерства, крупнейшими донорами технической помощи стали США - 104 проекта на 1,5 млрд долл., Европейский банк реконструкции и развития - 39 проектов на 671,1 млн долл., Европейский Союз - 139 проектов на 326,5 млн долл.

Среди крупнейших доноров также Германия - 26 проектов на 206,9 млн долл., Канада - 20 проектов на 150,3 млн долл. и Япония - 7 проектов на 20,9 млн долл.

Также сообщается, что 21% финансирования направлен в сферу национальной безопасности и обороны, 21% - ядерной безопасности (без учета Чернобыльского фонда).

Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-июнь вырос на 4,04 млрд долл., или 5,7% в долларовом эквиваленте, - до 75,01 млрд долл. США, на 27,89 млрд грн, или 1,4%, в гривневом эквиваленте - до 1,957 трлн грн.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 2,296 трлн грн. Об этом сообщает УНИАН.