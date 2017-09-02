Энергокомпании начали хранить газ в украинских ПХГ в режиме "таможенного склада"

02.09.2017, 11:28

В августе ENGIE Energy Management Ukraine и "Торговый дом "Сокар Украина" первыми начали закачивать природный газ в украинские подземные хранилища (ПХГ), оформляя его в режиме "таможенного склада", что позволяет до 3 лет (1 095 дней) хранить ресурс без уплаты налогов и таможенных сборов.

Об этом сообщили в Энергетической таможне ГФС.

"Компании привезли импортный газ и оставили его на лицензированном таможенном складе, то есть в подземных хранилищах ПАО "Укртрансгаз", - сообщили в ведомстве.

По данным "Консалтинговой группы А-95", в августе украинская дочерняя компания ENGIE получала газ от своей материнской трейдинговой структуры, а "Торговый дом "Сокар Украина" - закупил газ у дебютировавшего на украинском рынке природного газа польского PKN Orlen.

"По сути, впервые в истории европейский газ будет храниться в Украине на лицензированном таможенном складе", - отмечают в Энергетической таможне.

Длительное хранение газа в украинских ПХГ без таможенного оформления разрешено со 2 июня этого года. До этого таможенное оформление газа, импортированного в Украину для его хранения в ПХГ, можно было проводить только в режиме "транзит". При этом Таможенным кодексом установлены сроки транзитных перевозок трубопроводным транспортом - 31 сутки. Такие условия не были экономически выгодны для иностранных газовых трейдеров.

Хранение в режиме "таможенного склада" позволяет компаниям поставлять газ из Европы в сезон низких цен, закачивать в украинские ПХГ, а в период сезонного роста цен оформить его для продажи.

"Укртрансгаз" готов предоставить свободный объем 14 млрд куб. м в ПХГ (всего в Украине около 30 млрд куб. м) для хранения в режиме "таможенного склада" по цене EUR0,4/МВт (или EUR4,2/тыс. куб. м) за цикл хранения. Такая цена, по утверждению "Укртрансгаза", является самой низкой в Европе.

Представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 г. В 2009 г. компания приобрела около 20 АЗС сети "Тала-Нафта" в Одесской и Николаевской областях, а также крупную нефтебазу "Свитанок" в Одесской области. В 2010- 2011 гг. компания взяла под контроль заправочные сети ONIO (4 АЗС в Киеве и области) и GFC (Львовская область). В августе 2012 г. SOCAR получил разрешение АМКУ на приобретение 26 АЗС и одной нефтебазы группы "Калина". Сеть оперирует 60 АЗС в Украине, в том числе двумя нефтеналивными бункеровщиками: "Баку-1" в Киеве и "Гянджа" в Одессе. С конца 2016 г. компания занимается в Украине также и торговлей природным газом. Об этом сообщает УНИАН.