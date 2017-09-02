Польша построит ограждение на границе с Украиной и Беларусью

02.09.2017, 11:33

Польша будет строить забор вдоль границы с Беларусью и Украиной стоимостью 30 млн евро, чтобы остановить миграцию диких кабанов.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель, передает "Польское радио".

Министерство финансов обещает выделить такую сумму. Планируется, что забор будет длинной в 729 км.

Через две-три недели станут известны результаты анализа правовых и экологических условий такого сооружения. Эксперты считают, что африканская чума свиней в Польше появилась через зараженных диких кабанов, который зашли с территории Беларуси.

Ранее забор построить рекомендовал экономический совет при Совете министров Польши. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.