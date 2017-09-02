Киевэнерго обратилась к Киевгазу с просьбой возобновить газоснабжение котельных

02.09.2017, 11:42

Киевэнерго обратилась к компании Киевгаз с просьбой возобновить газоснабжение 58 котельных, которые обеспечивают горячей водой в межотопительный сезон 425 столичных многоэтажек.

Котельные были опломбированы еще в апреле 2017 г. из-за задолженности за транспортировку газа. Об этом сообщает пресс-служба Киевэнерго.

По состоянию на 31 августа долг Киевэнерго перед Киевгазом составляет 177 млн грн. Кроме этого, долг Киевэнерго перед Нафтогазом Украины составляет 2,2 млрд грн. В то же время по состоянию на 1 августа столица задолжала за тепло 3,6 млрд грн. Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед Киевэнерго имеют население и ЖЭО - 1,4 млрд грн и 761 млн грн соответственно. Задолженность государственного бюджета Украины по компенсации льгот и субсидий населения составляет 155,4 млн грн, проинформировали в компании.

"Удельный вес стоимости газа в тарифе на горячее водоснабжение составляет 54,8%, а в тарифе на отопление - 63,7%. Подчеркиваем, погашение долгов за газ и его транспортировку зависит от полноты и своевременности расчетов потребителей тепла", - добавили в Киевэнерго.

Ранее компания Киевгаз объяснила отсутствие горячей воды в столице задолженностью со стороны Киевэнерго. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.