СБУ задержала "директора" Луганского патронного завода

02.09.2017, 11:43

Сотрудники СБУ задержали женщину, назначенную террористами ЛНР "директором" Луганского патронного завода, которая снабжала боевиков патронами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что в июне 2014 года приказом так называемого "премьер-министра" террористической организации "ЛНР" гражданка Украины была назначена на должность исполняющего обязанности директора завода", - сказано в сообщении.

В СБУ установили, что злоумышленница, выполняя приказы главарей ДНР/ЛНР, в частности Болотова и Стрелкова, провела инвентаризацию более 14 млн патронов к огнестрельному оружию, которые хранились на предприятии. Она также организовала на мощностях завода изготовления еще почти 2 млн патронов различного калибра. Боеприпасы "директор" передала "для нужд армии Новороссии". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.