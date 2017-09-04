В Нидерландах разгорается скандал из-за Керченского моста

04.09.2017, 13:33

В Нидерландах заподозрили две местные компании в незаконном участии в строительстве Креченского моста. Об этом рассказала министр внешней торговли и развития Нидерландов Лилианне Плаумен, передает Крым.Реалии со ссылкой на голландскую государственную телерадиокомпанию NOS.

Министр напомнила, что власти страны придерживаются позиции непризнания аннексии Крыма, поэтому даже если голландские компании не нарушали закон, от них ожидается ответственное ведение бизнеса с россиянами ввиду санкционного режима.

Голландские СМИ сообщают о двух компаниях: Dematec Equipment построила одну из машин для строительства моста, а Bijlard Hydrauliek поставила "самую важную часть" для данной техники.

Директор Dematec Equipment Ван ден Хевел заявил, что компания не нарушает введенные Евросоюзом санкции, поскольку строительство происходило на территории России. Директор Bijlard Hydrauliek Марсел Бейлард сообщил журналистам, что не знал, что части будут поставлены для моста в аннексированный Крым. Об этом сообщает Сегодня.ua.