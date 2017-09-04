При каких условиях Украина получит третий транш от ЕС

04.09.2017, 13:53

Евросоюз выделит Украине третий транш макрофинансовой помощи после выполнения всех условий, об этом в интервью Украинским новостям рассказал первый секретарь отдела торговли и экономики представительства ЕС Жослин Гитон.

"Мы все еще очень ждем, что все условия будут выполнены. Эти вопросы поднимал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис с премьер-министром Украины, и они также обсуждались президентами Порошенко, Юнкером и Туском", - отметил Гитон.

По его словам, ЕС продолжает почти ежедневный диалог с украинской властью, правительством, Министерством экономического развития и торговли и парламентом, чтобы добиться выполнения условий, в частности решить проблему с мораторием на экспорт древесины в ЕС.

В случае выполнения всех обязательств третий транш макрофинансовой помощи от ЕС Украина может получить в январе.

"Может быть небольшая техническая задержка в несколько недель между принятием решения и непосредственной выплатой, но если все будет хорошо, то транш будет предоставлен в самом начале следующего года", - отметил Гитон.

В июле во время визита в Киев вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что для получения третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС в декабре в размере 600 млн евро Украина должна выполнить все необходимые условия. Об этом сообщает Телеканал новин "24".