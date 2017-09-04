АПК: первое заседание рабочей группы по работе антирейдерских аграрных штабов

04.09.2017, 14:22

Сегодня, 4 сентября, Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив провел первое заседание рабочей группы по работе антирейдерских аграрных штабов.

"Сегодня нам надо как можно лучше координировать работу оперативных штабов во всех регионах Украины, наладить взаимодействие центральных и местных органов для защиты фермеров. Когда аграрии страдают от бандитов, которые посягают на их землю и урожай, то скорость и качество реагирования - это самое важное", - отметил Степан Кубив.

Он отметил, что формирование рабочей группы позволит оперативно обмениваться информацией из регионов, координировать действия министерств, правоохранительных органов и аграрных ассоциаций в защиту фермеров.

"Я благодарю Министерство юстиции за эту инициативу, ведь фермеры часто не знакомы с юридическими тонкостями и этим пользуются бандиты. Поэтому бесплатные юридические советы и правовая помощь аграриям являются незаменимыми для их защиты. Важно также обеспечить надлежащее реагирование правоохранительных органов, ведь во многих случаях это не просто увлечение, а чистый бандитизм", - отметил Степан Кубив.

Он отметил, что нужно как можно шире информировать население в регионах о существовании антирейдерских штабов на базе облгосадминистраций.

По результатам заседания рабочей группы правоохранительные органы и органы государственной власти получили поручение усилить ответственность за незаконные рейдерские действия по отношению к фермерам, а также ряд поручений для улучшения скорости и эффективности реагирования на случаи незаконных или бандитских рейдерских действий.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.