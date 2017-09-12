12.09.2017, 16:57

Работники оперативного управления ГУ ГФС в Киевской области совместно со следователями Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины разоблачили схему незаконного экспорта.

С целью незаконного вывоза сельскохозяйственной продукции за пределы таможенной территории Украины были созданы, зарегистрированы и приобретены корпоративные права ряда предприятий, которые не отчитывались в налоговые инспекции вообще или их отчетность не отвечала объемам проведенных операций. При этом они осуществили экспортных операций на общую сумму около 5 млрд. гривен. Экспортированная продукция закупалась за наличные на внутреннем рынке без отражения данных операций в налоговой и бухгалтерском учете. Таким образом, уклонившись от уплаты налога на прибыль, государственному бюджету Украины был нанесен ущерб на общую сумму около 1 млрд. гривен.

По результатам проведенных обысков по месту жительства соучастников преступной группы и офисных помещений, а также в морских и речных портах, расположенных в Одесской и Херсонской областях, было изъято 51,5 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму свыше 212 млн. гривен, подделанные печати органов государственной власти, печати предприятий с признаками фиктивности, штампы и печати нотариусов, а также бухгалтерские документы и черновые записи, которые подтверждают противоправную деятельность.

Досудебное расследование продолжается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в регионе.