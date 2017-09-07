Украина имеет огромный потенциал для увеличения урожая зерновых

07.09.2017, 15:39

Украина в очередной раз поставила рекорд: по итогам 2016-2017 маркетингового года зафиксировано абсолютное достижение в экспорте зерновых - 43,8 миллиона тонн.



Президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев уверен, что никакой проблемы с обеспечением Украины зерном нет, не было и не будет. "Мы не столкнемся с проблемой продовольственной безопасности в Украине в ближайшие 10-15 лет. Зерна нам хватит и для экспорта на внешние рынки, и для внутреннего потребления, которое, по нашим оценкам, составляет 4,5 - 5 миллионов тонн пшеницы ежегодно. Мы смело можем экспортировать 16-17 миллионов тонн - примерно столько же, сколько и в предыдущем рекордном сезоне", - считает эксперт.



По словам Н. Горбачева, урожайность пшеницы за последние годы сильно увеличилась. Кроме того, если раньше лидерами по пшенице были южные и центральные регионы страны, то теперь наибольшая урожайность зафиксирована в западных областях. Он объясняет это влиянием погодного фактора - изменением климата. Более засушливые регионы на юге производят теперь, по его словам, меньше зерна, чем западные, где уровень осадков гораздо выше.



При этом Горбачев уверен, что Украина имеет огромный потенциал для дальнейшего увеличения урожая зерновых культур. В этом году средняя урожайность с одного гектара составила по стране 4,2 тонн. Но этот показатель практически в два раза ниже, чем урожайность пшеницы во Франции. Так что можно прогнозировать, что Украина в состоянии удвоить производство пшеницы. И для этого, по его словам, не нужно огромных мозговых затрат: следует направить усилия и правительства, и аграриев на лучшее использование земли как ресурса, для чего наладить орошение и, в частности, на тех площадях, где выращивается пшеница.



"Нужно больше внимания уделять и качеству нашей пшеницы", - убежден президент УЗА. У нас есть шесть классов пшеницы. К продовольственной относят только первые три класса, а 4, 5 и 6 классы экспортеры оценивают как фуражное зерно. В этом году Украина вырастила 60% продовольственного зерна пшеницы (1, 2 и 3 классы) и 40% фуражной. Поэтому никакой проблемы с продовольственной пшеницей не существует.



"Поскольку мы являемся ведущим экспортером зерна, то очень сильно зависим от всех мировых тенденций. Сегодня цены на зерно не выше, чем в прошлом году. Так что не стоит ожидать повышения цен на хлеб или, вернее, на хлебобулочные изделия из-за удорожания ресурсов. Пшеница как ресурс в этом году осталась в стране в большем количестве, и цена на нее в этом году не выше, чем в предыдущие годы. Так что не следует напрямую связывать стоимость выпекаемого хлеба с ценой пшеницы", - пояснил эксперт.



"Мировой рынок пшеницы - это около 180 миллионов тонн", - рассказывает Н. Горбачев. "И Украина на этом рынке имеет лишь 9-10%. У нас есть ценовое влияние по пшенице в средиземноморском и в европейском регионах, но мы никак не можем диктовать цены, скажем, в Азии. Стратегическими рынками экспорта в этом сезоне для нас останутся традиционные покупатели: Европейский Союз, Индия, Индонезия, Египет".



"Наши ближайшие конкуренты в мире - это российские производители. Они в этом году также вырастили рекордный урожай - 82 миллиона тонн. Такое огромное количество пшеницы, появившись на рынке, конечно же, окажет понижающее влияние на цену пшеницы в черноморском и средиземноморском регионах", - прогнозирует глава УЗА. Продовольственная пшеница, по его словам, уже опустилась в цене за последние три недели на $20 за тонну.



Николай Горбачев убежден, что Украина будет и в этом маркетинговом году одним из заметных игроков на мировом рынке зерна и, возможно, даже побьет свой рекорд экспорта, поставленный в 2016-2017 году. За последние десять лет Украина практически удвоила свой экспорт зерна на мировой рынок.



По мнению президента УЗА, основная задача Министерства агрополитики и продовольствия заключается в том, чтобы обеспечить максимальную доходность сельхозпроизводителей - чтобы они могли продавать свою пшеницу не по $5000, а, скажем, по $10000. Но если цена на хлеб будет при этом каким-то образом расти и этот продукт будет людям недоступен, то решать эту проблему, по мнению Н. Горбачева, уже задача другого органа власти - Министерства социальной политики. Об этом сообщает сайт SuperAgronom.com.