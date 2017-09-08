Индия на первом месте среди импортеров украинской аграрной продукции

08.09.2017, 10:03

Индия занимает первое место среди импортеров украинской аграрной продукции. Об этом заявила замминистра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева, сообщает AgroPortal.

"По результатам 2016 года, товарооборот сельскохозяйственной продукции между нашими странами составил $1,683 млрд, из которых украинский экспорт - $1,58 млрд. А уже за первое полугодие 2017-го Индия импортировала наших товаров на $1,035 млрд", - отметила Трофимцева.

Ключевые товары аграрного экспорта в Индию: масло - $807,690 млн, зерновые культуры - $187,5 млн, остатки и отходы пищевой промышленности - $21,408 млн, овощи - $13,552 млн и животное масло - $1,276 млн.

"У нас еще остается целый ряд аграрных товаров, где мы видим конкретные возможности для увеличения украинского экспорта в Индию. Согласно аналитическим исследованиям, спросом на этом рынке будут, например, пользоваться молочная сыворотка, овощи бобовые сушеные и грецкие орехи, масло подсолнечное и рапсовое. Кроме того, конкурентными там могут быть украинские соки, дрожжи, виноградные вина, спирт, отруби и кормовая мука, зерновые культуры и семена масличных культур", - отметила замминистра.

Аграрный экспорт Украины в первом полугодии 2017-го вырос на 28%, или на $1,91 млрд. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в структуре экспорта лидируют страны Азии (40,4%), ЕС (31,6%) и Африки (17,9%). Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.