23.09.2017, 12:02

По состоянию на 22 сентября украинские аграрии собрали 40 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Средняя урожайность составляет 38,4 ц/га.

Наряду с уборкой урожая проводится подготовка почвы под посев озимых культур и сев озимых. В настоящее время, подготовлено 7,3 млн. га или 90% к прогнозируемых площадей (8,1 млн. га).

Посев озимых культур на зерно под урожай 2018 г., при прогнозе 7,2 млн. га проведен на площади 2,2 млн. га или 30%.

Кроме того, посев озимого рапса проведен на площади 780 тыс. га или 100% к прогнозу (прогнозируемо 777 тыс. га).