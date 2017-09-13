Минагрополитики планирует за три года в 5 раз увеличить количество рабочих мест в деревне

13.09.2017, 13:02

Кабинет Министров Украины одобрил представленную Министерством аграрной политики и продовольствия Украины концепцию государственной программы развития фермерства в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Инструменты поддержки предлагается разделить на две группы - финансовые и земельные. Причем в финансовые включить удешевление кредитов, агрострахование, а также введение дотаций для новых фермерских хозяйств.

Представляя основные ориентиры программы, заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк отметил, что потенциал фермерского движения в Украине - чрезвычайный.

В условиях повышения эффективности фермерских хозяйств государство дополнительно может получать до 1,5 млн тонн урожая.

А реализация программных положений позволит за три года в 5 раз увеличить количество рабочих мест в сельской местности, ежегодно на 10% обновлять парк техники, прежде всего за счет использования техники отечественного производства, увеличить площади посевов под органические культуры и нарастить количество животноводческих комплексов.

Куратором выполнения программы, по предложению Минагрополитики, станет заместитель Министра по вопросам развития фермерства.