По итогам 2017 года ожидается улучшение показателей сельхозпроизводства – Минэкономразвития

29.09.2017, 16:07

В Министерстве экономического развития и торговли прогнозируют рост сельскохозяйственного производства в 2017 году, по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в аналитическом материале, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

"Ожидается, что по итогам 2017 года ситуация в сельскохозяйственном производстве улучшится в условиях наращивания темпов проведения уборочной кампании за счет яровых культур, подвергшихся менее негативному влиянию сложных погодно-климатических условий.", - говорится в материале.

Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине, по данным Госстата, в январе-августе текущего года составил 0,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает УНИАН.