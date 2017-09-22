Залоговый агрокомплекс и оборудование овощехранилища от ФГВФЛ

22.09.2017, 12:08

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставит на продажу права требования по кредиту, в залоге – агрокомплекс и оборудование овощехранилища. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Все объекты залога находятся в Киевской области, общая задолженность по кредиту составляет 154,4 млн. грн.

Начальная цена лота - 28,43 млн. грн.



В сообщении говорится, что в обеспечении по кредиту, выданному БГ Банком, находятся агропромышленный комплекс для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции площадью 16 723 кв.м, а также земельный участок 3,9775 га, оборудование овощехранилища (линия для мойки, сушки и сортировки овощей, линии для упаковки овощей в сетку, холодильные станции и др.).

Лот будет выставляться на продажу в системе ProZorro.Продажи 29 сентября 2017 года.