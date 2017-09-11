Минфин упростит аграриям регистрацию налоговых накладных

11.09.2017, 14:50

Минфин разработал решение, которое предотвратит возникновение трудностей у плательщиков аграрного сектора при регистрации налоговых накладных. Такое решение было принято, поскольку была зафиксирована тенденция к росту процента приостановленных накладных предпринимателей именно сельскохозяйственного сектора.

Система приостановки регистрации рисковых налоговых накладных позволяет предупреждать миллиардные скрутки с НДС и не позволяет недобросовестным плательщикам получать неправомерные налоговые кредиты. Но иногда система срабатывает относительно налоговых накладных честного бизнеса, в том числе - представителей сельскохозяйственной сферы.

Минфин ежедневно мониторит процесс работы системы в разрезе различных отраслей. Мы отследили значительный рост количества плательщиков реального сектора, в которых остановлены налоговые накладные / расчеты корректировки (НН/РК), в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйств. В соответствии с которыми НН/РК, выписанные в июне 2017 г. в этих сферах, составляли 5% от общего количества остановленных накладных, в июле - 18%, в августе - 29%.

После многочисленных встреч и обсуждений с представителями аграрного бизнеса Минфин наработал и согласовал решение, которое позволит ГФС улучшить работу системы приостановки регистрации рисковых налоговых накладных, чтобы избежать приостановки накладных плательщиков реального сектора экономики.

Об этом сообщает "Правительственный портал".