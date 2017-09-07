Украина добилась рекордного объема экспорта сахара

07.09.2017, 17:33

Экспорт сахара из Украины за 2016-2017 маркетинговый год составил 769,3 тыс. тонн, что в 6,8 раза больше, чем было в 2015-2016 году (112,96 тыс. тонн). Об этом сообщила пресс-служба национальной ассоциации производителей сахара "Укрсахар".

Согласно сообщению, за последний месяц маркетингового года украинские производители поставили на внешние рынки 18,3 тыс. тонн сахара. Основные поставки осуществлялись в Азербайджан (7,8 тыс. тонн), Турцию (5,2 тыс. тонн), Грузию (2,5 тыс. тонн) и Молдавию (1,4 тыс. тонн).

"В целом, за 2016-2017 маркетинговый год отечественные сахаровары экспортировали 769,3 тыс. тонн сахара, что является абсолютным рекордом за годы независимости", - цитирует пресс-служба руководителя аналитического отдела Ассоциации Руслана Бутыло.

По информации Ассоциации производителей сахара "Укрсахар" в 2017-2018 маркетинговом году будет работать 46 сахарных заводов, что на 4 больше, чем в предыдущем сезоне.

По прогнозам Ассоциации, в текущем году производство сахара составит ориентировочно 1,9 млн. тонн, экспорт может составить около 500 тыс. тонн. Посевные площади под сахарной свеклой в 2017 году составляют 318 тыс. га. Об этом пишет газета "День".