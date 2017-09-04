04.09.2017, 17:58

С 1 июля по 1 сентября 2017 года Украина экспортировала более 7,07 млн. тонн зерновых культур, в том числе более 3,77 млн. тонн пшеницы, ячменя - более 2,06 млн. тонн, кукурузы - 1,1 млн. тонн.

Такие данные приводит Департамент фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства Госпродпотребслужбы по состоянию на 1 сентября 2017 года.

За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано более 7,2 млн. тонн зерновых, в частности 4,27 млн. тонн пшеницы, ячменя 2,37 млн. тонн, кукурузы - 0,47 млн. тонн).

Также по состоянию на 1 сентября в рамках текущего маркетингового года было экспортировано более 0,86 млн. тонн масличных культур, в том числе: рапса - 0,77 млн. тонн, сои - более 0,09 млн. тонн. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных составил более 0,42 млн. тонн (в том числе рапс - 0,26 мл.н тонн, соя - более 0,16 млн. тонн).

Инф. Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.