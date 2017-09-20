20.09.2017, 10:15

ГФС опубликовало данные получателей дотаций за июль 2017 года, согласно которым аграриям было выплачено 400 млн. грн, лидерами по полученным дотациям продолжают оставаться предприятия Юрия Косюка ("Мироновский хлебопродукт"), которые получили более 130 млн. грн, то есть треть от всей суммы за июль.

ТОП-5 получателей дотаций

57,719,403.91 грн – ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА "

40,204,700.05 грн – ПАТ "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД"

40,013,720.65 грн – ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ"

21,899,036.97 грн – СТОВ "СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА"

12,739,105.95 грн – ПСП "ОБЕРІГ"

Как минимум три компании из этого списка – "Винницкая птицефабрика", "Мироновская птицефабрика", "Старинская птицефабрика" – входят в группу компаний "Мироновский хлебопродукт" (данные с сайта компании)

Всего дотации в июле получили 789 юрлиц, а с начала года – 1215. Общая сумма выплат составила 2,315 млрд. грн.

С начала года "Мироновский хлебопродукт" получил 942 млн. грн из государственного бюджета, то есть более 40% всех выплаченных дотаций. На втором месте группа компаний Укрлендфарминг с 236 млн. грн.

Как сообщали СМИ, Юрий Косюк рассказал, что полученные его компанией государственные дотации получены справедливо и не связаны с его прежним местом работы в Администрации президента. Об этом сообщают "Українські Новини".