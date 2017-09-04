04.09.2017, 14:53

"Киевавтодор" с начала года выполнил капитальный и текущий ремонт на почти 1 миллион квадратных метров столичных дорог. Об этом УНИАН сообщил глава коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев.

"На сегодняшний день уже выполнено капитальных и текущих ремонтов на почти миллионе квадратных метров дорожного покрытия города. Однако работы продолжаются, и в конце года будет намного больше", - сказал он.

Из существующих 26 миллионов квадратных метров автомобильных дорог Киева в капитальном ремонте и реконструкции нуждаются более 85%.

Также чиновник отметил, что на следующий год уже запланирован ремонт дорог на ряде улиц Киева. "Весной начнутся масштабные работы по улице Телиги, Набережном шоссе, на Алма-Атинском путепроводе, по улице Петра Дегтяренко. Эти объекты очень важны для движения по столице", - сказал он.

Киев уже освоил чуть больше половины из 2 миллиардов гривень, выделенных в этом году на ремонт дорог. Об этом сообщает УНИАН.