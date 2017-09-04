В "Укрметаллургпроме" назвали условия для повышения ж/д тарифов

04.09.2017, 15:30

Президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков допускает повышение ж/д тарифов на грузоперевозки с 2018 года при исполнении "Укрзализныцей" ряда условий.

"На прошлой неделе состоялось несколько встреч с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, на которых было четко указано, что тарифы могут меняться. Однако этому должно предшествовать несколько событий. Во-первых, наведение порядка в руководстве "Укрзализныци". Мы должны понимать, кто возглавит компанию, а для этого необходимо начать конкурсный отбор", - рассказал А.Каленков Бизнес-порталу UAprom.

Вторым условием, по его словам, должен появиться прозрачный и эффективный механизм по вложении инвестиции в УЗ.

"Мы до сих пор не знаем, сколько железная дорога инвестировала средств от предыдущих повышений. А ведь за последние три года УЗ получила свыше 20 млрд. грн. от повышения ж/д тарифов. Было бы хорошо понять, на что эти деньги были и будут потрачены?", - отметил А. Каленков.

Глава "Укрметаллургпром" также напомнил, что на счетах УЗ сейчас находится свыше 7 млрд. грн., и "они не знают, куда их потратить, хотят вложить в какие-то ценные бумаги".

"Все деньги на инвестиции УЗ должна тратить прозрачно. То есть, необходимо создать один общий счет, куда аккумулируются деньги под утвержденную инвестпрограмму УЗ. Предприятия должны понимать, что расшиваются узкие места, заказываются вагоны. Тогда с бизнесом будет намного легче говорить о прогнозируемом даже долгосрочном росте тарифов", - подчеркнул А.Каленков.

В то же время глава "Укрметаллургпрома" выступил категорически против повышения тарифов с октября 2017 года.

Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян увязал повышение ж/д тарифов на грузоперевозки с кадровыми назначениями в "Укрзализныце". При этом, по его словам, если перезагрузка топ-менеджмента УЗ будет затягиваться, то повышать ж/д тарифы на 22,5% с 1 октября нельзя. Об этом сообщает Телеканал новин "24".