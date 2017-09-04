04.09.2017, 15:57

Запасы газа в украинских ПХГ достигли 15 млрд. кубометров и превысили прошлогодний максимум. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

Наибольшие объемы газа в ПХГ перед началом отопительного сезона 2016/2017 гг. составляли 14,73 млрд. кубометров газа.

С начала года Укртрансгаз закачал в хранилища около 7 млрд. кубометров газа.

"В сентябре закачка газа в украинские ПХГ продолжается с темпом предыдущего месяца, в первые дни текущего месяца средний суточный режим закачки составил 51,5 млн. кубометров газа", - сообщили в Укртрансгазе.

Транзит газа по территории Украины в 2017 г. достиг максимума с 2011 г. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.