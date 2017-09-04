МИД: В зоне АТО пропали без вести более 400 человек

04.09.2017, 16:08

Согласно заявлению Министерства иностранных дел, более 400 человек считаются пропавшими без вести в зоне проведения антитеррористической операции (АТО). Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел к Международному дню пропавших без вести.

"По данным Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения АТО, более 400 человек пока считаются пропавшими без вести. Их розыск невозможен из-за препятствий, создаваемых российско-террористическими силами, и систематические ограничения ими доступа международных гуманитарных организаций на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поиск пропавших без вести и идентификация тел погибших в результате боевых действий на Донбассе остается одной из самых болезненных гуманитарных проблем и требует безотлагательного решения.

"Среди многочисленных нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму особое возмущение вызывают факты похищения и исчезновения без вести крымских татар, преследуемых оккупационными властями за их политическую или гражданскую позицию", - подчеркивается в заявлении.

Украинская сторона благодарна Международному Комитету Красного Креста (МККК) как нейтральному посреднику за активное участие в решении проблемы пропавших без вести и оказание поддержки их семьям.

МИД Украины надеется на дальнейшее продолжение этой важной гуманитарной миссии МККК, в частности на территориях, неконтролируемых украинской властью. Об этом сообщают "Українські Новини".