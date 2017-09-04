Укрзализныця получила 3 пассажирских вагона отечественного производства

04.09.2017, 16:27

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) передал Укрзализныце три первых пассажирских вагона купейного типа модели 61-779.

До конца года завод должен поставить 38 купейных пассажирских вагонов.

"В новых вагонах по просьбе железнодорожников специалисты КВСЗ модернизировали работу системы отопления в автоматическом режиме, предусмотрели установки дополнительных фильтров для очистки воды не только в ней, но и в системе водяного пожаротушения, а окна в купе оборудовали форточками. В вагонах также установлены комбинированный кипятильник непрерывного действия для приготовления кипятка - горячий чай для пассажиров в любое время", - говорится в сообщении КВСЗ.

В результате тесного сотрудничества технических служб "Укрзализныци" и КВСЗ, новые пассажирские вагоны стали комфортнее и удобнее не только для пассажиров, но и для работников эксплуатационных служб железнодорожного ведомства. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".