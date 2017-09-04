04.09.2017, 16:57

Около двух тысяч экспонатов будущего Национального музея Революции Достоинства хранятся в ненадлежащих условиях и портятся, заявила в Киеве заместитель директора музея Антонина Пипко.

"Артефакты, собранные для музея - в опасности. У музея нет временного помещения и около двух тысяч музейных предметов хранятся в ненадлежащих условиях и портятся. Их не охраняют", - заявила Антонина Пипко.

Об этом она рассказала на специальной пресс-конференции, которую проводил Институт национальной памяти после скандала со стертыми граффити времен Евромайдана на улице Грушевского.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович анонсировал, что уже в сентябре 2017 года должны объявить конкурс на проект строительства Национального музея Революции Достоинства.

По его словам, в этом месяце Киевсовет выделит земельный участок под строительство музея на Аллее Героев Небесной сотни в центре Киева. "На протяжении 2018-2019 годов должны построить первую очередь комплекса", - анонсировал Владимир Вятрович.

Г-н Вятрович предлагает хранить все экспонаты в Украинском доме на Европейской площади. Антонина Пипко в ответ предложила временно хранить экспонаты в помещении магазина, на фасаде которого стерли граффити времен Евромайдана. Но окончательного решения пока нет. Об этом сообщает BBC Украинская служба.