Правительство утвердило перечень критических технологий в производстве вооружения

04.09.2017, 17:26

Правительство утвердило перечень критических технологий в сфере производства вооружения и военной техники и план мероприятий, которые должны обеспечивать их государственную поддержку.

Соответствующее распоряжение Кабинета Министров N600-р было принято 30 августа 2017 года.

Решение Правительства конкретизирует направления научных исследований и разработок в сфере критических технологий и повышает эффективность использования их результатов.

Перечень критических технологий включает технологии создания средств поражения и защиты от них, электроники, материаловедения, информационные, оптические, химические, позиционирование, навигации и времени и технологии тактической медицины.

План мероприятий по обеспечению государственной поддержки критических технологий в сфере производства вооружения и военной техники предусматривает формирование предложений в перечень критических технологий, планирование научно-исследовательских работ в этой сфере и будет способствовать внедрению научно-технологических разработок в создание и производство вооружения и военной техники. В частности, речь идет об учете при обновлении предложений новых технологий, которые создают предпосылки для дальнейшего развития высококонкурентных технологических направлений, имеющих перспективы для применения в сфере производства вооружения и военной техники.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.