Еврокомиссия разрешила выдать госкредит авиакомпании Air Berlin

04.09.2017, 17:45

Еврокомиссия разрешила правительству ФРГ выделить авиакомпании Air Berlin, в середине августа заявившей о своей неплатежеспособности, государственный кредит в размере 150 млн. евро.

Благодаря кредиту авиаперевозчик сможет продолжать полеты в течение нескольких ближайших месяцев, пока не решится вопрос о его продаже. В Еврокомиссии также подчеркнули, что кредит позволит провести процедуру банкротства без особых нарушений правил свободной конкуренции.

Правительство Германии также должно гарантировать погашение кредита в полном объеме либо представить план процедуры банкротства Air Berlin.

Решающим является тот факт, что кредит будет выплачен по частям, заявили в Еврокомиссии.

Ранее авиакомпания Ryanair направила в германские и европейские антимонопольные ведомства жалобу на получение обанкротившейся компанией Air Berlin кредита под государственные гарантии. Сделку с участием Air Berlin, Lufthansa и немецких властей она расценила как "очевидный сговор".

Представитель министерства экономики ФРГ назвал это заявление Ryanair нелепым. Об этом сообщает Deutsche Welle.