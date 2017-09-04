Глава НКРЭКУ сравнил тарифы на электроэнергию в Украине и ЕС

04.09.2017, 22:09

В Украине тарифы на электроэнергию для населения самые низкие среди европейских государств и развитых стран мира. Об этом в интервью "Новому времени" заявил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"Тарифы на электроэнергию для населения на сегодня одни из самых низких среди развитых стран мира и Европы. По данным Евростата, среднее значение в 28 странах Евросоюза около 20 евроцентов/кВт*ч, что соответствует 6 грн/кВт*ч, в Украине выше 1,6 грн/кВт*ч для населения нет", - сказал Вовк.

По его словам, тарифы на электроэнергию для населения "были утверждены ранее, еще в 2015 году, и они не связаны с методикой определения оптовых цен". Об этом сообщает "Обозреватель".