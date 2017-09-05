05.09.2017, 10:07

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности поддержит и внесет на рассмотрение парламента законопроект об уменьшении минимального уставного капитала для банков в Украине. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Комитета Сергей Рыбалка.

"Перспективы развития банковской системы сегодня обсудили в нашем финансовом парламентском комитете на встрече с большой группой банкиров. Главное решение - договорились внести законопроект об уменьшении минимального уровня уставного капитала для банков в Украине с 500 до 200 млн. грн.", - написал народный депутат.

По его словам, у комитета и банкиров одинаковое видение перспектив развития сектора.

В 2014 году НБУ обязал банки увеличить уставный капитал до 300 млн. грн. - к 11 января 2017 года, до 400 млн. грн. - к 11 января 2018 года, до 450 млн. грн. - к 11 января 2019 года, до 500 млн. грн. - к 11 июля 2024 года.

Позже график был смягчен: порог в 200 млн. грн. нужно было преодолеть к 11 июля 2017 года, 300 млн. грн. - к 11 июля 2018 года.

Эксперты неоднократно приводили пример европейских банков, для большинства из которых минимальный порог уставного капитала установлен на уровне 5 млн. евро (около 150 млн. грн.). Об этом сообщают "Українські Новини".