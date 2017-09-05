05.09.2017, 10:52

В августе около 6 тыс. семей привлекли 403 млн. грн. на энергоэффективные мероприятия, в предыдущие месяцы объем полученных кредитов составил 68-130 млн. грн. Как только программа "теплых кредитов" заработала в полную силу, уровень ее популярности резко возрос.

Из 403 млн. грн. наибольшая сумма средств, а именно - 360 млн. грн., получена для утепления индивидуального жилья: установка счетчиков, замена окон, термоизоляции стен и т. д. Еще 10,4 млн. грн. взято для установления твердотопливных котлов.

Кроме того, впервые за всю историю программы в августе 133 ОСМД и ЖСК привлекли 32 млн. грн. "теплых кредитов". Это в 10 раз больше, чем в августе 2016 года, когда ОСМД взяли в государственных банках только 3,2 млн. грн. на энергоэффективные мероприятия.

"Невероятно высокий спрос ОСМД на "теплые кредиты"- свидетельство их доверия к Правительству, к программе поддержки. Ранее ОСМД было трудно мотивировать к энергосбережению. Немалые усилия необходимо приложить, чтобы убедить граждан объединиться и проголосовать за взятие "теплого кредита". Благодаря широкой информационной кампании, многочисленным региональным и районным разъяснительным семинарам, успешным историям утепления ОСМД нам удалось убедить их в том, что компенсации выплачиваются, а достичь экономии энергопотребления реально ", - прокомментировал Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Как показали результаты мониторинга программы, сначала ОСМД берут "теплые кредиты" на незначительные работы: замену окон или установку счетчика. Убедившись, что возмещение есть, ОСМД решаются второй и третий обращаться к программе и внедрять уже глубинные мероприятия по энергоэффективности.

Всего с начала действия программы более 330 тыс. семей воспользовались "теплыми кредитам" на сумму 4,3 млрд. грн. В частности, около 1150 ОСМД и ЖСК привлекли 190 млн. грн. на утепление многоэтажек.

Инф. Пресс-службы Государственного агентства по эффективности и энергосбережению Украины.