Доходы бюджета в первом полугодии 2017 года больше почти на 50% чем за аналогичный период 2016 года

05.09.2017, 12:56

Согласно заключению Счетной палаты Украины о состоянии выполнения Закона "О государственном бюджете Украины на 2017 год" в первом полугодии 2017 года доходы госбюджета достигли 394,91 млрд. грн., что составляет 53,3% годового плана и на 48,7% больше показателя за аналогичный период 2016 года.

При этом рост реального ВВП Украины за январь-июнь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 2,4%, считают в Счетной палате.

Более высокий уровень выполнения годового плана доходов обусловлен отчасти зачислением в специальный фонд конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

По оценкам Государственной службы статистики Украины, ВВП Украины в первом квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,5%, во втором квартале - на 2,4%. В целом за 2016 год ВВП Украины вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года. Об этом сообщает УНИАН.