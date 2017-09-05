Шестая программа сотрудничества Украины и МВФ возможно станет последней

05.09.2017, 13:12

Министр финансов Украины Александр Данилюк надеется, что шестая программа сотрудничества с МВФ будет полностью реализована и станет последней, об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"С 1994 по 2013 их было пять. И ни одна не была доведена до конца. Каждый раз получали несколько траншей в начале, и на этом все заканчивалось, поскольку власть не хотела либо не была способна выполнить взятые на себя обязательства. Когда мы начинали шестую программу МВФ в 2015 году, наша страна была в очень сложной ситуации: война, экономическая нестабильность, высокий уровень инфляции, стремительное падение ВВП, девальвация гривны", - рассказал А.Данилюк.

Министр отметил, что макроэкономическая ситуация в стране стабилизировалась, в 2016 году возобновился экономический рост.

"Я хочу, чтобы наша шестая программа с МВФ была полностью реализована и стала последней. Украина с ее потенциалом может и должна стать экономически и финансово самодостаточной", - подытожил он.

Напомним, что 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины общим объемом 17,5 млрд. долларов сроком на 4 года.

Украина планирует получить в текущем году еще два транша от МВФ. Об этом сообщают "Українські Новини".