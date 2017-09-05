Рабинович: У НАБУ больше всего работы в банковской системе – это самый главный центр коррупции в стране

05.09.2017, 13:36

Народный депутат Украины, лидер партии "За життя", Вадим Рабинович комментируя затянувшееся решение кадрового вопроса в Национальном банке Украины рассказал, что к девальвации гривни и уничтожению финансовой системы Украины, по его мнению, причастны председатель Нацбанка Валерия Гонтарева и ее заместитель Екатерина Рожкова.

"У НАБУ больше всего работы в банковской системе, потому что именно там пропало больше всего денег. Это самый главный центр коррупции в стране. Вдумайтесь, что сейчас происходит - 240 миллиардов гривен сбережений граждан просто исчезли! Они растворились в 90 обанкротившихся банках. Но разными аферами и махинациями, договорняками с властью банкиры возвращают себе деньги, а простые люди остаются ни с чем, теряют то, что они зарабатывали тяжелым трудом годами", - сообщил В.Рабинович.

Помимо этого, как считает Вадим Рабинович, для НАБУ в финансовой сфере существуют и другие поводы для расследований. Об этом сообщают "Факты и комментарии".