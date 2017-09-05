05.09.2017, 13:59

"Укравтодор" анонсировал строительство в 2018 году первой платной дороги, на нее потратят около 300 млрд. грн. Строить автобан будет частная компания за свой счет. Проектом заинтересовались 5 иностранных предприятий, однако для строительства платной дороги должен быть принят закон "О концессии".

По словам советника главы "Укравтодора" Александра Кавы, новый проект закона уже готов, депутатам осталось за него проголосовать, а затем можно вести переговоры с частными компаниями.

Стоит отметить, что платные дороги во всем мире строятся для сокращения и выпрямления маршрута в обход населенных пунктов, существующие трассы остаются бесплатной альтернативой. Платная дорога обычно короче на 50-100 км — это позволяет сэкономить водителям топливо и время.

Платные дороги в Украине пока не строят, текущий закон о концессиях не гарантирует инвестору окупаемость вложений. Инвесторам нужна уверенность, что по трассе будут ездить минимум 18 тыс. автомобилей, иначе компания будет нести убытки и не окупит вложенных денег.

В новом проекте закона о концессиях вводится понятие гарантии.

Государство гарантирует выделение под строительство дороги земли, а компания обязывается построить на этом участке автобан.

Также правительство гарантирует компании, что поток автомобилей на дороге будет на уровне, который обеспечит прибыльность проекта, если нужного трафика не будет – госбюджету придется компенсировать убытки.

Платной трассой лет 25-50 будет владеть только компания-строитель, затем дорога перейдет государству. Об этом сообщает Сегодня.ua.