В Киеве открыли памятник выдающемуся украинскому композитору Николаю Мозговому

05.09.2017, 14:40

1 сентября в Киеве состоялось официальное открытие памятника выдающемуся украинскому певцу, композитору, народному артисту Украины Николаю Мозговому.

Открытие приурочили к 70-летию со дня рождения маэстро. Авторами оригинального художественного произведения стали скульптор Мишель Ищенко и архитектор Леонид Малый. Идея создания памятника принадлежит дочери композитора, Алене Мозговой.

Установлен памятник около служебного входа главной концертной площадки страны, Дворца «Украина», директором которой последние годы своей жизни был Николай Петрович.

В этот же день состоялся и концерт памяти Николая Мозгового, в котором звучали его песни, ставшие золотым фондом украинской эстрады, в исполнении известных украинских исполнителей: Тины Кароль, Ирины Билык, Александра Пономарева, Виктора Павлика, Марии Бурмаки, Алены Мозговой, Владимира Ткаченко, Виталия Козловского, победителя "Славянского базара" Влада Сытника, Надежды Шестак, Наталки Карпы, пианиста Евгения Хмары и других.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.