Неделя украинского кино впервые пройдет в Страсбурге

16.09.2017, 11:32

С 6 по 14 октября 2017 в одном из старейших кинотеатров Европы "Одиссей" и кинозале Дворца Европы в Страсбурге впервые пройдут показы недели украинского кино.

Постоянное представительство Украины при Совете Европы и Государственное агентство Украины по вопросам кино в сотрудничестве с мэрией Страсбурга организовали первую неделю украинского кино в столице Эльзаса (Франция) "Фокус на Украине — Focus sur l’Ukraine".

Жители Страсбурга, дипломаты 47-ми государств-членов Совета Европы, сотрудники секретариата и органов Совета Европы, а также институтов Европейского Союза смогут посмотреть фильмы "Чужая молитва" Ахтема Сеитаблаева; "Червоний" Зазы Буладзе, "Сторожевая застава" Юрия Ковалева, "Родные" Виталия Манского и подборку короткометражек. Классика украинского кино будет представлена ​​фильмом "Белая птица с черной отметиной" Юрия Ильенко.

В рамках Недели также пройдут встречи руководства Госкино с представителями европейского фонда поддержки кинопроизводства Евримаж (Eurimages), киноиндустрии Франции и украинской общиной Эльзаса. Состоятся обсуждения продемонстрированных фильмов и перспектив развития украинского кинематографа как составляющей европейского культурного пространства. В контексте показа фильмов "Чужая молитва" и "Родные" будет привлечено внимание к российской агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе.

"Мы были рады инициировать первую в истории Страсбурга Неделю украинского кино, которая набирает творческой и производственной силы. Украине есть что показать. И не забывайте, что Страсбург является одним из центров европейской киноиндустрии, ведь здесь расположен орган Совета Европы "Евримаж". Рассчитываем на эффективные переговоры с его руководством. Пришло время сделать следующий шаг и дать нашим кинохудожникам новые возможности для международной копродукции", — отметил Посол Дмитрий Кулеба в связи с организацией Недели кино.Об этом на своей странице в Facebook сообщило Постоянное представительство Украины при Совете Европы.